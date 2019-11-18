Türkiye
Hatay'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü18 Kasım 2019 Pazartesi 19:13 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 19:16
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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