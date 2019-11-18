Türkiye
Çanakkale’de 114 düzensiz göçmen yakalandı18 Kasım 2019 Pazartesi 19:01 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 19:04
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerine düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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