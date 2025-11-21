Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi

Yakutiye ilçesinde işitme engelli çoban Abdurrahman Kansu 19 Kasımda küçükbaş sürüsüyle birlikte kayboldu.

Yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin oldukça düştüğü alan, dronla havadan da taranarak karış karış arandı.

Arama çalışmaları 3. gününde sonuç verdi

Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA da görevlendirildi.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da destek verdiği Jandarma ve AFAD ekipleri, 70 yaşındaki çobanı sağ ve bilinci açık şekilde buldu.

Kayıp 160'dan fazla küçükbaş hayvana da çobanla birlikte ulaşıldı.