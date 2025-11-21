Savrulan hafif ticari araç tırla çarpıştı: O anlar kamerada

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, hatalı sollama yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen M.İ. idaresindeki tıra çarptı.

Kaza sonrası yoğun trafik nedeniyle hafif ticari aracın şeridinde bulunan kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada Öte yandan, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.