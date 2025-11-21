İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 81 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, son 1 ay içerisinde kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama gibi 59 suça karışan şüpheliler ile ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı yapan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 145 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, av tüfeği, 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 namlu ve el bombası ele geçirildi.

22'si adli kontrol ile serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 81'i tutuklanırken, 22'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 39 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, personeli tebrik etti.

Gazetecilere, operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Polis teşkilatının çalışmalarını aynı titizlikle sürdüreceğini belirterek, "Eski yeni fark etmeksizin bütün suç çetelerinin karşısındayız. Milletimizden gücünü alan emniyet teşkilatımız sokak sokak, cadde cadde İstanbul'un her köşesinde suç çeteleriyle mücadelesinde kararlıdır. Hedefimiz belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul." ifadelerini kullandı.

Yıldız, İstanbul'da son 1 yılda suç örgütlerinin karıştığı suç olaylarında yüzde 49 azalma olduğunu, aynı kararlılıkla mücadelenin sürdüğünü belirtti.