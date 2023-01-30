Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da soba patladı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Erzurum'da, oto sanayideki bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Yakutiye ilçesine bağlı oto sanayide, A.Ş'ye ait iş yerine gelen müşteriler ısınmak için soba başına geçti.
Sobada sıkışan kömür gazının aniden parlaması sonucu hafif yaralanan 3 kişi tedavi edildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Erzurum
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