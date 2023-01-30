İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince tefecilik suçunun engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, A.D. isimli şüphelinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verip tefecilik yaparak mağduriyetlerine sebebiyet verdiği bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin merkez İstiklal Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen, 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.