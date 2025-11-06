Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2025 21:41

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız." dedi.

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların toplatılması konusundaki çalışmalardan bahseden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı, değerlendirdiği bu konuda değişik çalışmalar yürütmüştük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle, benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık. Süreci o şekilde başlattık."

Çalışmalar neticesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600'den 1500'e çıkarıldığını ve bazı ilçe belediyelerinde ise inşaat süreçlerinin sürdüğünü bildiren Çiftçi, yakın zamanda barınakların tamamlanıp hizmete gireceğini ifade etti.

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı

5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı

Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşasının da bu ay içinde tamamlanacağını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bunların dışında valilik olarak biz bir denetim mekanizması da oluşturduk. Çünkü büyükşehir olan yerlerdeki belediyelerin binde 5 oranında bütçelerinden, bu iş için pay ayırmaları gerekiyor. Bu bütçelerin ayrılmalarını birebir takip ettik. Ayrıca bu ayrılan bütçelerin de başka bir amaçla kullanılmaması da gerekiyor. Bunları da ayrı bir denetim ekibi ile kontrol ettik. Süreci başından sonuna kadar bu şekilde yürüttük. Yani vatandaşlarımız bundan sonra da herhangi bir şekilde sahipsiz sokak hayvanı gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize bununla ilgili ihbarları yapabilecekler."

ETİKETLER
Erzurum Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
İstanbul'da dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın teslim edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Samsunspor Avrupa'da doludizgin gidiyor
22:17
İstanbul'da metrobüs yangını
21:27
Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor
20:47
İstanbul'da dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın teslim edilecek
20:39
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
20:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Brezilya'da ikili görüşmeler
Irak'ta dolunay
Irak'ta dolunay
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ