AA 06.11.2025 20:40

İstanbul'da dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."

Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Konut
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
