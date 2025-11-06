Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aramaya başladı.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerle konuşup "Bozkurt'a nasıl gidiliyor?" diye sormuş

Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, gazetecilere, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi.

Evlerinin köy girişinde bulunduğunu belirten Algın, "Ben de mantardan geliyordum. Evin önünde yolun ağzındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu için eve gelmek zorunda kaldım, yoksa konuşurdum. Benden sonra annem ile babam da görmüş. Hatta, 'Bunlar niye gelmişler çocuk ile buraya kadar mantara?' demişler." ifadelerini kullandı.

İlçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Bu köy rampa yukarı. Bu köye gelene kadar rampa çıkıyoruz. Yürümesi çok zor, hele bir çocuk için daha zor. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'Nereye gidiyorsun?' diye sormuşlar. O da 'Bozkurt'a gidiyorum' demiş, 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmiş. Onlar da mantarcı zannetmişler. O gün köyümüzde çok fazla yoğunluk vardı, dışarıdan mantar toplamak için gelen çok fazla insan vardı."

Köye araçla gitmişler

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da ekiplerin çalışma yürüttüğü Köseali köyünü ziyaret etti.

Vali Dallı, gazetecilere, ihbarın geldiği andan itibaren yoğun arama tarama çalışması yapıldığını söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dallı, "Bugün itibarıyla 400 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma ekibimiz, 4 arama köpeğimiz, 10 destekli ekibimiz, 3 jandarma asayiş komando timimiz, AFAD'dan da 40 kişilik ekibimiz var. Bölgeden insanlarımız da var burada. Yaklaşık 200 kişi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çok kolay bir bölgede arama faaliyeti yürütmüyoruz ama umudumuz, inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır kadının çocuğuyla birlikte." diye konuştu.

Bölgedeki tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

"Bütün köy muhtarlarımıza, köydeki vatandaşlarımıza söyledik, arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdi. Onlar da gözlerini dört açarak hareket, ışık ya da farklı bir şeyler gördüklerinde inşallah haber verirler diye umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz, tüm terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz, kamera kayıtlarını inceliyoruz, seyahat firmalarından bilgiler alıyoruz. Şehir dışına çıkma ihtimali üzerinde de duruyoruz. Her türlü elimizdeki teknik imkanları personel olarak dahi her türlü teknik imkanları kullanıyoruz. Bütün temennimiz, hanımefendinin ve evladının zarar görmeden bulunmasıdır. Bunun için de dua ediyoruz."

Aramanın kadın ile çocuğu bulununcaya kadar süreceğini vurgulayan Dallı, "İnşallah bu da çok sürmez, kısa sürede bulunurlar. Temennimiz arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuç vermesidir. Bozkurt ilçesinden Köseali köyüne kadar yürüyerek değil, araçla gelmiş. Aracı tespit ettik, şoförünün de ifadesi alındı. Geldiği ve araca bindiği yer de belli ama en son 4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var. 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı bir haber vermek nasip olur." diye konuştu.