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Türkiye
AA 24.10.2024 21:03

Erzurum'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erzurum'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Yukarı Tahirhoca mevkiinde, ilçede eğitim gören öğrencileri İncesu Mahallesi'ne taşıyan Etem Arın yönetimindeki öğrenci servisi ile İbrahim Koşum idaresindeki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, serviste bulunan 1 öğretmen ve 5 öğrenci ile sürücüler yaralandı.

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ifade eden Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaralıların durumlarına ilişkin başhekim Salih İnce'den bilgi aldı.

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