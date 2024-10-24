Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.10.2024 19:55

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Gülen'in ölmesi sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, gizli haberleşme yöntemi olan "ByLock" kullanan, ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçen, örgüt evlerinde kalan, sohbet ve toplantılara katılan, güncel yapılanma içinde yer alan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​​​

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Manisa'da otomobil, yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:48
TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı
19:39
BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez
19:34
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi
19:32
Görgün: Kahraman ordumuz için daha çok çalışacağız, en iyisini yapacağız
19:18
Yılmaz: Ülkemizi tam bağımsızlık yolunda daha ileri noktalara taşıyacağız
18:57
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde işgalci İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini duyurdu
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
TRT ekibi FETÖ'nün oyununu bozdu
TRT ekibi FETÖ'nün oyununu bozdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ