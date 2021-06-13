Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde meydana geldi.

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden 25 DE 657 plakalı otomobil, iddiaya göre Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 34 GF 4826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi.

Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.