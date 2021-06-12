Hem denizin dibinde hem de kıyı şeridinde temizlik vardı.

Üsküdar Belediyesi tarafından “Temiz Çevre Temiz Deniz” etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi bünyesindeki dalgıçlar denizin dibini, Türk Kızılay’ı bünyesindeki gönüllü çevreciler sahil şeridini temizledi.

4 dalgıç denize dalış yaptı. Denizin dibinden çıkardıkları ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Denizden çıkanlar şaşırttı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Dalgıç arkadaşlarımız denize daldı neler çıkmadı neler. İş makinesi lastikleri, çöp konteynerleri, kasalar... Şu güzelim denizin dibinde olmaması gereken ne varsa maalesef insanoğlu doldurmuş. Sanıyoruz ki denize atınca deniz bunu alıp yutuyor, yok oluyor. Halbuki deniz bunun karşılığını çok acımasızca veriyor" dedi.

Üsküdar'ın kıyı şeridi temizlendi

Belediye temizlik personeli ve Türk Kızılay genç grubu gönüllüleri ise kıyı şeridindeki çöpleri topladı.

Aynı zamanda etkinlikte çevre temalı resim, doğaya bırakılan maddelerin yok olma süresini gösteren etkileyici sergiler vardı.