Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan bölümde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bu sırada üst katlarda bulunanlar panikle kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapılıyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]