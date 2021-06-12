Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan bölümde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bu sırada üst katlarda bulunanlar panikle kendilerini dışarı attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapılıyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul İstanbul Üniversitesi Yangın
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