Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağanak dereleri taşırdı, otomobiller sürüklendi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle dereler taştı. Park halindeki iki otomobil de suya kapılarak sürüklendi, tarım arazileri de zarar gördü.
İl genelinde aniden başlayan yağış nedeniyle Üsküpdere köyünde dere taştı.
Dere yatağına yakın bölgede park halinde bulunan iki otomobil suda sürüklenmeye başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçlardan biri çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Diğer otomobilin kurtarma çalışmaları için dere yatağındaki su seviyesinin düşmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede hazır bekliyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sağanak Yağış Kırklareli
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