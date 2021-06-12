İl genelinde aniden başlayan yağış nedeniyle Üsküpdere köyünde dere taştı.

Dere yatağına yakın bölgede park halinde bulunan iki otomobil suda sürüklenmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçlardan biri çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Diğer otomobilin kurtarma çalışmaları için dere yatağındaki su seviyesinin düşmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede hazır bekliyor.

[Fotoğraf: AA]