Ezilmek üzereyken yaralı halde yolda bulundu. Trabzon'da bir hayvan kliniğine götürüldü.

Yavru karga, 1,5 ay diğer hayvanlarla aynı ortamı paylaştı. Tedavisi tamamlanıp doğaya salınsa da o her seferinde kliniğe geri döndü.

Veteriner Hekim Ahmet Köz, "Bize alıştı, kargadan çok muhabbet kuşu gibi omzumuzda, kolumuzda gezmeye başladı. Bir süre daha bir süre daha besleyelim derken 'Karamel' bizimle kaldı" dedi.

"Karamel" ismi verilen yavru kargayı personel eliyle besliyor. Yavru karga gelişimini tamamladıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bayburt'un uğurlu leyleği

Bayburt'ta da köylülerin yaralı halde bulup tedavi ettirdiği leylek bir caminin kubbesine yuva yaptı. Tam 15 yıldır da göç etmedi.

'Uğurlu' ismi verilen leylek köyün simgesi oldu. Uğurlu leyleği görmek isteyen birçok kişi Bayburt'un Çiğdemtepe köyünü ziyaret ediyor.

Köy halkı, leyleğin uğur getirdiğine inanıyor.