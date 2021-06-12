İlçenin kırsal kesimine giden jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemek için kendisine "dur" ihtarında bulundu.

Terörist olduğu anlaşılan bu kişinin güvenlik güçlerine el bombası atarak kaçmaya çalışması üzerine çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Jandarmanın bölgedeki operasyonu sürüyor.