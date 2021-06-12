Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da bir terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bir terörist çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
İlçenin kırsal kesimine giden jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemek için kendisine "dur" ihtarında bulundu.
Terörist olduğu anlaşılan bu kişinin güvenlik güçlerine el bombası atarak kaçmaya çalışması üzerine çatışma yaşandı.
Çıkan çatışmada terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Jandarmanın bölgedeki operasyonu sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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