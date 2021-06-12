Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da pitbull dehşeti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da 16 yaşındaki genç kız, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerin elinden kurtulan genç kız ağır yaralandı.
Satılması da, üretilmesi de, sahiplenilmesi de yasak. Buna rağmen bir kez daha pitbull dehşeti yaşandı. 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Mine Dönmez, İstanbul Başakşehir'deki evinden çıktı, komşusuna şarj aleti istemeye gitti. Bu sırada başka bir komşunun beslediği pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerin elinden kurtuldu.
Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı, vücuduna 56 dikiş atıldı.
Polisin mahallede güvenlik önlemi almasının ardından 2 köpek Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.
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