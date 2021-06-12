İçişleri Bakanlığı, valiliklere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu işletmelerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürün satılamayacak. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek.

Restoran ve lokantalar paket servisi yapacak

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar paket servisle mesailerine devam edecek. Kısıtlama süresince fırınlar da açık tutulacak.

Vefat sayısı 70'in altına düştü

Son 24 saatte 6 bin 261 vaka, 561 yeni hasta tespit edildi. 69 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.