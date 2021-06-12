Çerikli beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, ikindi vakti etkisini artırdı.

40 kümes hayvanı telef oldu

Aşırı yağış dolayısıyla beldenin içerisinden geçen Çıtrık deresinin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir araç suyun içerisinde kaldı.

Taşan dereler sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı.

Gökçebel Mahallesi'nde bir kişiye ait 40 kümes hayvanı da telef oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kapanan yol ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldı

Yağışın ardından İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince selin çekilmesi için çalışma başlatıldı. İlçe sakinleri ise iş yerlerindeki suyu boşaltmak için uğraş verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış neticesinde Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin içinden geçen Çıtırık deresinden sel gelmesi nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini kısmen su bastığı belirtildi.

Sel sonucunda yaralanma ve can kaybının bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaresi, DSİ, kara yolları ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu sel suları büyük ölçüde çekilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, merkeze bağlı Ahılı Mahallesi Körkuyu mevkisinde dere yatağından geçen ve bahçelere ulaşım sağlayan yolun aşırı yağış sebebiyle su birikintisi oluşmasına bağlı olarak kapandığı ve yol kenarında park halinde bulunan bazı araç içerisinde bulunan 10 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu ulaşıma açmıştır."