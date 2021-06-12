Balıkesir’de Şabanlar Mahallesi'nde oturan Halime Özer tarlada çalışmak için evinden ayrıldı. Öğleden sonra başlayan sağanak ve gök gürültüsü sırasında bir ağacın altına sığındığı tahmin edilen Halime Özer'in üzerine yıldırım düştü.

Özer'den haber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde Özer’i yerde hareketsiz yatarken gördü.

Ekipler müdahale etti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen 54 yaşındaki kadını kurtaramadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.