Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağacın altındayken yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 54 yaşındaki Halime Özer tarlada çalışırken sağanak nedeniyle ağacın altına sığındı. Özer, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Balıkesir’de Şabanlar Mahallesi'nde oturan Halime Özer tarlada çalışmak için evinden ayrıldı. Öğleden sonra başlayan sağanak ve gök gürültüsü sırasında bir ağacın altına sığındığı tahmin edilen Halime Özer'in üzerine yıldırım düştü.
Özer'den haber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde Özer’i yerde hareketsiz yatarken gördü.
Ekipler müdahale etti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen 54 yaşındaki kadını kurtaramadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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