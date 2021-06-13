Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndan Küçükköy istikametine giden Ömer G. yönetimindeki otomobil ile seyir halindeki polis aracı çarpıştı.
Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü Ömer G., hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Her iki araçta hasar meydana geldi.
Etiketler: Polis Trafik Kazası
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