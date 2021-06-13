Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangın 4 binaya daha sıçradı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te bir apartmanda başlayan ve yakınındaki 4 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle binalarda hasar oluştu.
Ayvansaray Mahallesi Sinanağa Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, 2'si bitişikte bulunan 4 binaya daha yayıldı.
Bina sakinleri tahliye edildi
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla bina sakinleri tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binalarda hasar oluşurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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