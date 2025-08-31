Açık 29.9ºC Ankara
AA 31.08.2025 18:40

Erzurum'da evde çıkan ve bitişik evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal mahallesinde bir evde çıkan ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Erzurum'da evde çıkan ve bitişik evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İlçenin Kırmızıtaş Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişik evlere ve ahırlara sıçradı.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

Erzurum'da evde çıkan ve bitişik evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yangına müdahale edildiğini belirterek, can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu söyledi.

Devletin tüm birimlerinin yangına müdahale ettiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Şu an birkaç noktada devam eden ancak kontrol altına hemen hemen alınmış bir yangın var. İnşallah birazdan tamamıyla müdahale edilmiş, kontrol altına alınmış olacak. Şu an için çok şükür bir can kaybımız yok. Buradaki maddi hasarları inşallah devletimiz olarak bizler hızlı bir şekilde saracağız. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Şu anda bizim tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması."

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da anında olay yerinde olduklarını, yangından 10-15 binanın etkilendiğini belirterek, "Yangının diğer konutlara sıçramasını önledik. Genel manada kontrol altına alındı yangın. İçten içe ot yanmaktadır. Bunu da soğutma çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Öte yandan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de olay yerinde incelemelerde bulundu

