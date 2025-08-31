Erzurum'da evde çıkan ve bitişik evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kırmızıtaş Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişik evlere ve ahırlara sıçradı.

Yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve ilçe belediyeleri ile bazı kurumların iş makineleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Tankerlerle su taşınarak müdahale edilen yangında, dumandan etkilenenlere ayran ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması"

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Saat 14.30 sularında Kırmızıtaş köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı" dedi.

Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yangın haberinin alınmasıyla 14 itfaiye, 10 su tankeri, 4 iş makinesi dahil toplam 33 araçla yangına müdahale ettik. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere AFAD, jandarma, Devlet Hava Meydanları İşletmemiz bütün birimleriyle seferber oldu. Yangın neticesinde toplamda 20 ev, ahır ve samanlık tamamen yanmış, tahrip olmuş durumda. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yangın riski tamamen bertaraf edinceye kadar ekiplerimiz burada çalışacak. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, tamamen mal kaybına yönelik bir zarar söz konusu. Allah devletimizi, milletimizi bu tür afetlerden, yangınlardan, sellerden korusun."

Çiftçi, yangında kundaklamanın söz konusu olup olmadığıyla ilgili yürütülen adli soruşturmalar neticesinde tespitlerin yapılacağını belirterek, yangında bazı hayvanların telef olduğunu, ahır ve evlerde de mal kaybı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve kurum müdürleri de Vali Çiftçi'nin yangın bölgesindeki incelemelerinde hazır bulundu.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Erkaya da köylerinin 50 haneli olduğunu anlatarak, "Bostandaydık, dumanları görünce geldik, köyün yarısı yanmış. Allah razı olsun devletimizden, müdahale ediyorlar, şükür can kaybı yok. Yangında tarım makineleri, hayvanlar, ot ve samanlar, evler, ahırlar yandı." dedi.