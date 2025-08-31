Açık 32.7ºC Ankara
AA 31.08.2025 16:46

Bartın'da orman yangını

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

Bartın'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, yangının ilerlemesini önlemek ve önünü kesmek için iş makineleriyle ormanlık alana yol açma çalışması başlatıldı.

Bartın'da orman yangını

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, şimdilik tahliye söz konusu olmadığını söyledi.

Arılıkta çıktığını değerlendirilen yangının ormana sıçradığını aktaran Arslan, "Şu an 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personelimizle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bartın Orman Yangını
