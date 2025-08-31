Açık 33.4ºC Ankara
Türkiye
DHA 31.08.2025 13:47

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okula dönüş yoğunluğu

Okulların açılmasına sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okula dönüş yoğunluğu
[Fotograf: DHA]

Üniversite öğrencileri okudukları şehirlere, tatilciler ise İstanbul'a dönerken otobüs firması yetkilileri yoğunluğun bir hafta süreceğini öngörüyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okula dönüş yoğunluğu

Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.

İstanbul Eğitim
