15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okula dönüş yoğunluğu

Üniversite öğrencileri okudukları şehirlere, tatilciler ise İstanbul'a dönerken otobüs firması yetkilileri yoğunluğun bir hafta süreceğini öngörüyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.