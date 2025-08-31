Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.08.2025 09:49

Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar, bugün Ankara ve İzmir'de 34, İstanbul'da 33 derece olacak.

Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar, genellikle güneyli ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul 33, Edirne 32, Kırklareli 32, İzmir 34, Afyonkarahisar 33, Denizli 37, Muğla 35, Adana 33, Antalya 30, Hatay 31, Burdur 36, Ankara 34, Eskişehir 35, Konya 35, Nevşehir 33, Bolu 35, Zonguldak 28, Sinop 31, Düzce 36, Samsun 31, Tokat 39, Trabzon 27, Amasya 38, Erzurum 33, Kars 33, Van 30, Malatya 36, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 33 ve Siirt 39 derece."

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Ağrı'da yangın: Dumandan etkilenen 15 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
10:23
TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün coşkusu yaşanıyor
10:19
ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de
10:30
19 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı
09:48
Okullarda 'uyum haftası' yarın başlıyor
09:43
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi
Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ