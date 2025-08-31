Açık 20.6ºC Ankara
AA 31.08.2025 01:27

Amasya'da 78 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Amasya'da Yeşilırmak'ta 78 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Amasya'da 78 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Ziyaret Beldesi mevkiinde ırmakta avlanan balıkçı Aslan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla yakaladıkları balığı, kent merkezindeki balıkçı dükkanında sergilemeye başladı.

Eftelioğlu, balığı yakalayabilmek için yaklaşık 2 saat uğraştıklarını, zorda olsa karaya çıkardıklarını belirterek, "Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. Balık, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında. Parçalara ayırdıktan sonra vatandaşlarımıza servis edeceğiz." dedi.

Amasya'da 78 kilogramlık yayın balığı yakalandı

İş yerine gelen bazı vatandaşlar da balığın yanında fotoğraf çektirdi.

OKUMA LİSTESİ