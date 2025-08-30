Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2025 21:36

İzmir'de 32 saatlik su kesintisi

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi yapılacak.

İzmir'de 32 saatlik su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

8 ilçeye 32 saat su verilemeyecek

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
30 Ağustos Zafer Bayramı yurtta coşkuyla kutlandı
21:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
21:46
Emine Erdoğan: Zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak
20:52
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti
20:49
Hamas: İsrail, Gazze'de sivilleri tahliye etmeye zorluyor
21:13
Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ