AA 30.08.2025 20:38

Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden yayıldı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Bölgede ​​​​​​​yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel çalışma yürütüyor.

Yangın sırasında bazı evler zarar gördü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen havanın kararmasının ardından müdahale yer ekiplerinin çalışmasıyla sürüyor.

Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı

Denizli Orman Yangını Yangın
