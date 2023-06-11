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Türkiye
TRT Haber 11.06.2023 10:45

Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

 

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