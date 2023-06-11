Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Y49MeDPYjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi