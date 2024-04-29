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Türkiye
AA 29.04.2024 14:34

Erzincan’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Erzincan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A, H.A, B.L, N.B. ile M.B’yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza yerinde yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bölgede tedbir aldı.

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Erzincan Trafik Kazası
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