Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.