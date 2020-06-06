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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde devrildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.
Etiketler: yolcu otobüsü trafik Kazası erzincanSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 09:28
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