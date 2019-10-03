Türkiye
Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı03 Ekim 2019 Perşembe 11:38 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 11:43
Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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