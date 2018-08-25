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Erzincan'da trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Erzincanda trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: trafik Kazası, erzincan
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