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Eski HDP milletvekili Birlik'ten Yunanistan'a sığınma talebi

Yunanistan'a kaçan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik sığınma talebinde bulundu.

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Eski HDP milletvekili Birlikten Yunanistana sığınma talebi

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmesinin ardından gözaltına alınarak Dedeağaç (Aleksandrapolis) Polis Merkezine götürüldü.

Burada ifadesi alınan Birlik'in, sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Birlik, terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmış ve 4 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada Birlik'e, 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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