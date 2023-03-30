Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkiinde Fatih Ö. idaresindeki otobüs devrildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]