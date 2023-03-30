Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 25 yaralı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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