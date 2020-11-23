Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da maske, mesafe ve kısıtlamaya uymayan 19 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 19 kişiye para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hasta ve can kayıplarının hızla artması sebebiyle ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerlerinden Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda denetim yaptı.
Ekipler, 14 kişiye maske takma kuralını ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 2 kişiyi karantina kuralını ihlal etmekten ve 3 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs
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