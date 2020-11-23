Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Mustafa Adalıoğlu Camii, 14 Kasım 2014'te bölgede yaşanan heyelan sonrası güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Camide, aradan geçen 6 yılda 5 kez hırsızlık olayı yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Hırsızlar farklı zamanlarda girdikleri camiden halı, klima, güvenlik kamerası, avize, imam cübbesi ve şadırvan musluklarını çaldı.

Caminin seramiklerine zarar veren hırsızlar, almadıkları eşyaları ise kırdı.

[Fotoğraf: DHA]

"İbadete açılmasını istiyoruz"

Camide 13 yıldır gönüllü olarak çalışan 87 yaşındaki Çelik Anmaç, "Bu camide yapıldığı 2007 yılından sonra sadece 10 gün ibadet etmek nasip oldu. Caminin halılarını cebimizden 35 bin lira harcayıp kendimiz yaptırdık. Burada 2 tane klima vardı, hırsızlar tarafından çalındı. Caminin bir an önce yeniden ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.