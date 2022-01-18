Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki E.B'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Yapılan ameliyat sonrası çocuk servisine alınan E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tedbir alınmasını istiyoruz"

Çocuğun babası Burak B, oğlunun okul dönüşü oynarken başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüklerini söyledi.

Erzurum'daki tedavi ve müdahaleler sonucu çocuğunun hayati tehlikeyi atlattığını anlatan Burak B, "Doktorlar hafif bir estetik operasyon daha geçirebileceğini söyledi. Allah'a şükür çocuğumuzun sağlık durumu iyiye gidiyor. Oğlumun yaraları iyileşiyor, doktorlarımıza teşekkür ederiz. Başka çocukların başına bu tarz olay gelmemesi için tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

Baba Burak B, oğlunun iyileşip taburcu edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Oyun oynarken köpekler saldırmıştı

Park yakınında oynayan 9 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan çocuk, durumu fark eden vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.