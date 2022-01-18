Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber/DHA
6 aylık bebek için seferber oldular
Kar geçit vermedi, hastalanan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sağlık ekipleri, paletli ambulans ile bebeği hastaneye yetiştirdi.
Kapanan yol paletli ambulansla aşıldı. Rahatsızlanan bebek tedavi için hastaneye ulaştırıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Gündoğdu Köyü'nde 6 aylık bebek rahatsızlandı.
Ateş düşürülemeyince aile 112 Merkezi'ni aradı. Ancak bir metreyi aşan kar yolu kapattı.Bölgeye paletli ambulans yönlendirildi.
Yolu açarak ilerleyen paletli ambulans saatler süren mücadelenin ardından köye ulaştı. Rahatsızlanan bebek annesiyle ambulansa bindirildi.
Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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