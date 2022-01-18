Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de yoğun kar görülecek
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısında bulundu. Yetkililer, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ, buzlanma ve tipi riskine karşı uyardı.
Bugün akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışının, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.
Kuvvetli ve yoğun karın 20 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Mevcut kar örtüsünün üzerine gelecek yeni yağışla, özellikle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Buzlanma
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