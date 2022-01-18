Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yoğun kar: Hastalanan çocuğun yardımına ekipler koştu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan öğrencinin yardımına sağlık ekipleri yetişti. Ekipler, öğrenciyi paletli ambulansla hastaneye kaldırdı.
İncirler Mahallesi'ndeki Orhangazi Yatılı Ortaokulu'nun yurdunda kalan 13 yaşındaki M.Z'nin ateşi yükselince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı.
Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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