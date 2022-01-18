Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Eşref Dara'ya ait 26 koyun bir hafta içinde öldü. Vatandaşlar peş peşe gerçekleşen ölümlerin nedenini anlayamadıklarını belirtti.

Yüksekova'da görevli Veteriner Hekim Ercan Tekin, köyde yaşayanlarla irtibat halinde olduğunu belirterek, ''Bir hafta önce 8 koyunun ölmesiyle başladı. Sonra ölümler devam etti. Dün de geldik karlı günde müdahale ettik 6 tane hayvan daha öldü. Sebebini henüz tam belirleyemedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar da numune aldılar. İnşallah numuneleri göndereceğiz. Vatandaşlarımız şu anda ciddi anlamda zor durumda. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz'' dedi.