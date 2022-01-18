Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kayan tır hendeğe düştü: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, hendeğe düştü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Bursa istikameti, tırın kurtarılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır hendeğe düştü.
Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle kaza bölgesine ters istikametten gitti.
[Fotoğraf: DHA]
Tırın kurtarılmasının ardından yol, yaklaşık 20 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı yolda önlemlerine devam ederken, trafik ekipleri de belirli bölgelere kontrol noktaları kurdu.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı
Son Haberler
- 14:01
- 13:58
- 13:54
- 13:45
- 13:35
Sıradaki Haber
İç Anadolu’da daha büyük depremler görülebilir mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz