Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 il için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yaptı. Vatandaşlardan, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da bugün akşam saatlerinden 21 Ocak sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek.
Bölgede, akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvetlerde, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.
Açıklamada, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Antalya Meteoroloji Muğla
Son Haberler
- 15:36
- 15:35
- 15:26
- 15:34
- 15:35
Sıradaki Haber
Düzce'de yoğun kar: Hastalanan çocuğun yardımına ekipler koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz