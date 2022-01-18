Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da bugün akşam saatlerinden 21 Ocak sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek.

Bölgede, akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvetlerde, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

Açıklamada, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.