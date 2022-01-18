Kocaeli'de sokak köpeğini ezip yoluna devam etti
İzmit’te bir kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan sokak köpeğini ezerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek çevre sakinleri tarafından veterinere götürüldü. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
Olay önceki gün, İzmit Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak köpekleri bir kamyonetin etrafında koşmaya başladı.
Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, aracın önünde koşan köpeği ezerek yoluna devam etti.
Arka ayaklarından yaralanan köpek, çevre sakinleri tarafından veterinere götürüldü.
Sürücü hakkında adli işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmit ilçemizde 14 Ocak'ta meydana gelen araçla sokak köpeğine çarpma olayını gerçekleştiren A.K. isimli şüpheli, 17 Ocak'ta yapılan operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem yapılmıştır" denildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
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